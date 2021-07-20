Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 июля

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июнь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июль;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июль;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июнь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.