Курс доллара 74.4910   Курс евро 87.7727  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 июля

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июнь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июль;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июль;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июнь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Другие новости

вчера
19:31
Выброс газов произошел на украинском предприятии "Ровноазот" - представитель завода
вчера
19:01
Твердый контракт на поставку 15 SSJ100 "России" подписан на МАКС
вчера
19:00
ТВЕРДЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ 15 САМОЛЕТОВ SSJ100 ДЛЯ АВИАКОМПАНИИ "РОССИЯ" ПОДПИСАН НА МАКС-2021 - МАНТУРОВ
вчера
18:42
Минпромторг надеется, что ВКС РФ также приобретут истребитель Checkmate
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 июля
вчера
18:00
МИНСЕЛЬХОЗ РФ СОХРАНЯЕТ ПРОГНОЗ ПО УРОЖАЮ ЗЕРНА В РОССИИ В 2021 Г В 127,4 МЛН ТОНН, ПШЕНИЦЫ - В 81 МЛН ТОНН - ЗАМГЛАВЫ МИНСЕЛЬХОЗА
вчера
17:34
ЕК хочет создать в ЕС наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег
вчера
17:32
ЕК ХОЧЕТ ОБНОВИТЬ ПРАВИЛА ЕС, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО КОНТРОЛИРОВАТЬ ДВИЖЕНИЕ КРИПТОАКТИВОВ, ВКЛЮЧАЯ БИТКОИН, ДЛЯ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ - РЕЛИЗ
вчера
17:15
Профсоюзы предлагают изменить минимальный размер пособия по безработице в РФ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.