Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 июля

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июнь;
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за июнь;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июнь;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за май;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июнь;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июль;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май.