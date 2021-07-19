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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 июля

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июнь;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июнь;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за май;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июнь;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июль;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май.

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