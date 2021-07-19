Курс доллара 74.1656   Курс евро 87.5673  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июля 2021 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
сегодня 17:05

Индекс деловой активности на рынке жилья США в июле снизился

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в июле составил 80 пунктов в сравнении с 81 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 82.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

Другие новости

сегодня
17:27
Мишустин: еще 736 млрд руб требуется на инициативы для достижения целей по развитию РФ
сегодня
17:18
Кабмин РФ подготовил новые инициативы по реализации стратегических задач развития - Путин
сегодня
17:14
МИШУСТИН: ВСЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД РОССИЯНАМИ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСХОДЫ
сегодня
17:09
МИШУСТИН: ПРАВИТЕЛЬСТВО В ПОНЕДЕЛЬНИК ПРЕДСТАВИТ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
сегодня
17:05
Индекс деловой активности на рынке жилья США в июле снизился
сегодня
17:03
ПУТИН: УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕРНУЛСЯ К ПАРАМЕТРАМ 2019 ГОДА - 4,9%
сегодня
16:46
Минздрав Турции может рекомендовать закрыть страну при серьезном ухудшении эпидситуации
сегодня
16:11
Цены на нефть могут перейти в комфортный коридор $60-70 после усилий ОПЕК+ - Fitch
сегодня
15:43
Верховный суд отменил решение в пользу банкрота-владельца единственного роскошного жилья
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.