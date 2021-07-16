Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае вырос на 0.5%

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в мае вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после повышения на 0.1% в апреле (пересмотрено с (-0.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.3% с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.6% в апреле.

Соотношение запасов к продажам в мае составило 1.26 в сравнении с 1.25 в апреле и 1.55 в мае 2020 года.