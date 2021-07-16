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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2021 г.Объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.6%
сегодня 15:39

Объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.6%

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.4% после сокращения на 1.7% в мае (пересмотрено с (-1.3%).

По сравнению с июнем 2020 года показатель вырос на 18.0%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июне увеличился на 1.3% после снижения на 0.9% месяцем ранее (пересмотрено с (-0.7%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.4%.

По сравнению с июнем 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 17.6%.

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