Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 июля

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июнь;

01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за I квартал;

01:45 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

01:45 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

01:45 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за май;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за май;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за июнь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за май;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за май;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за май;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за май.