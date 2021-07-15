Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stanley выросли

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам II квартала текущего года до 3.51 млрд долл или 1.85 долл на акцию в сравнении с 3.2 млрд долл или 1.96 на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились на 8% до 14.76 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.66 долл на акцию и доходы в размере 13.97 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1.6%.