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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2021 г.Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stan...
вчера 15:37

Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stanley выросли

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам II квартала текущего года до 3.51 млрд долл или 1.85 долл на акцию в сравнении с 3.2 млрд долл или 1.96 на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились на 8% до 14.76 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.66 долл на акцию и доходы в размере 13.97 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1.6%.

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