Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 июля

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;

04:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, финал;

09:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности за июнь;

09:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

09:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июнь;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, финал;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июнь.