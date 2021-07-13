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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 июля

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;

04:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, финал;

09:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности за июнь;

09:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

09:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июнь;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, финал;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июнь.

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