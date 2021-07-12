Курс доллара 74.6336   Курс евро 88.6050  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 июля

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;

04:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, финал;

09:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности за июнь;

09:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

09:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июнь;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, финал;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июнь.

Другие новости

вчера
20:55
ФРГ будет поддерживать Украину по транзиту газа и при новых канцлерах - Меркель
вчера
20:23
МЕРКЕЛЬ: ГЕРМАНИЯ БУДЕТ И ДАЛЕЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ УКРАИНУ ПО ВОПРОСУ ТРАНЗИТА ГАЗА, ЭТО БУДУТ ДЕЛАТЬ И "ПОСЛЕДУЮЩИЕ КАНЦЛЕРЫ"
вчера
19:06
Российский рынок акций вырос на фоне повышения западных фондовых площадок
вчера
18:41
Путин: страны Запада де-факто отклонили предложения РФ о диа­логе по проблемам с Украиной
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 июля
вчера
18:10
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛ 625,9 МЛРД РУБ, В ИЮНЕ - 183,8 МЛРД РУБ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИНФИНА
вчера
17:34
В кабмине РФ согласились с продлением программы по подключению детского кеш-бэка - сенатор
вчера
17:14
ПУТИН: УКРАИНА СЕЙЧАС – БЕДНЕЙШАЯ СТРАНА ЕВРОПЫ, УРОВЕНЬ ПОДУШЕВОГО ВВП НИЖЕ, ЧЕМ В АЛБАНИИ, МОЛДАВИИ И НЕПРИЗНАННОМ КОСОВО
вчера
15:21
Первый блок Белорусской АЭС отключен от сети автоматической защитой генератора
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.