Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 июля

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за май;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июнь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июнь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июнь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, финальный отчет;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за май;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за май;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за май;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за май;

09:00 мск: ВВП Великобритании за май;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июнь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июнь;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за май, финал.