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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 июля

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за май;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июнь;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за май;

11:30 мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

11:30 мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июнь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за май.

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