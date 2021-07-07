Курс доллара 74.0580   Курс евро 87.5588  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 июля

Москва, 7 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за май;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июнь;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за май;

11:30 мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

11:30 мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июнь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за май.

Другие новости

вчера
19:00
Годовая инфляция в РФ в июне ускорилась до 6,5%, максимума с августа 2016 года
вчера
19:00
Недельная инфляция в РФ с 29 июня по 5 июля ускорилась до 0,46% - Росстат
вчера
19:00
МОРКОВЬ В РФ С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ ПОДОРОЖАЛА НА 5,4%, КАРТОФЕЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ НА 3,2% ПОСЛЕ 35 НЕДЕЛЬ РОСТА - РОССТАТ
вчера
18:56
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ЗАВЕРШИЛ ОСНОВНЫЕ ТОРГИ СРЕДЫ РОСТОМ НА 0,28% - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 июля
вчера
18:29
Банк России назвал регионы с самой дорогой ипотекой
вчера
18:14
Glencore не планировал покупки у "Русснефти" в июле до введения санкций ЕС - источники
вчера
17:53
Субъекты РФ подготовят меры поддержки населения для газификации внутри участка - Новак
вчера
17:32
Хуснуллин пообещал начать строительство обхода Кемерово в 2021 г и закончить за три года
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.