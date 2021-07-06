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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 июля

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, предварительно;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за май;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за май;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июнь, предварительно;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за май;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за май;

18:00 мск: Доклад ФРС США о монетарной политике;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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