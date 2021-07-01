Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 июля

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за июнь;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за май;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июнь;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за май;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за июнь;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за май;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за май;
15:30 мск: Торговый баланс США за май;
15:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за май.