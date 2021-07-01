Курс доллара 72.7234   Курс евро 86.5118  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июля 2021 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
сегодня 14:35

Число объявленных корпоративных увольнений в США в июне сократилось на 16.7%

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в июне сократилось на 16.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 20.5 тыс.

По сравнению с июнем 2020 года показатель снизился на 88%.

По итогам II квартала 2021 года число объявленных корпоративных увольнений составило 68 тыс., что оказалось минимальным квартальным значением за период со II квартала 1997 года.

В целом за шесть месяцев текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 212.7 тыс., что оказалось на 87% меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

Другие новости

сегодня
15:50
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 51 тыс.
сегодня
15:14
Субсидии на российское ПО позволят вывести малый бизнес на новый уровень - Чернышенко
сегодня
14:50
ЦБ РФ если и уточнит цель по инфляции, то в сторону снижения - зампред
сегодня
14:37
Поиск работы на пространстве ЕАЭС стал доступен на портале "Работа в России" - Роструд
сегодня
14:35
Число объявленных корпоративных увольнений в США в июне сократилось на 16.7%
сегодня
14:30
Для иностранных страховщиков в РФ введена ответственность, как для российских - закон
сегодня
14:19
Ограничения для туристов в Краснодарском крае продолжают сказываться на турпотоке - РСТ
сегодня
14:06
ЭКСПОРТ НЕФТИ В КИТАЙ ПО ВСТО И ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН В ИЮНЕ СОКРАТИЛСЯ НА 7,5% - ДО 3,13 МЛН ТОНН, В ИЮЛЕ ОЖИДАЕТСЯ 3,33 МЛН ТОНН - ТРАНСНЕФТЬ
сегодня
14:02
Роскомнадзор включит Telegram-бот "Глаз Бога" в реестр для блокировки
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.