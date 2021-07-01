Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в июне сократилось на 16.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 20.5 тыс.

По сравнению с июнем 2020 года показатель снизился на 88%.

По итогам II квартала 2021 года число объявленных корпоративных увольнений составило 68 тыс., что оказалось минимальным квартальным значением за период со II квартала 1997 года.

В целом за шесть месяцев текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 212.7 тыс., что оказалось на 87% меньше, чем в аналогичный период 2020 года.