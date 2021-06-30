ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 692 тыс.

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в июне выросло с учётом сезонных колебаний на 692 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 555 тыс.

В мае число рабочих мест в частном секторе США выросло на 886 тыс. (пересмотрено с 978 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июне увеличилось на 215 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 236 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 240 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 624 тыс., в сфере производства товаров увеличилось на 68 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 2 июля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне на 700 тыс. после расширения на 559 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится на 2 п.п. и составит 5.6%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.