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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среда, 30 июня

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июнь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, предварительно;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июнь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за июнь;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, финал;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за май;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июнь;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за I квартал, финал;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за I квартал;

09:00 мск: ВВП Великобритании за I квартал, финал;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за май;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июнь;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июнь;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за июнь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июнь, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июнь;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за май;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за май;

15:30 мск: ВВП Канады за апрель;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июнь;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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