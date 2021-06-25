Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (86.4) и составил 85.5.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 86.5.

В мае значение индекса составило 82.9.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в июне составил 4.2% в сравнении с 4.0% на начало месяца и 4.6% в мае.