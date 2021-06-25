Личные доходы американских потребителей в мае сократились на 2%, потребительские расходы не изменились

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в мае уменьшились на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 13.1% в апреле.

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 2.5%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 2.8%.

Личные расходы американских потребителей в мае не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в апреле (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в мае на 0.4%.

Норма сбережений в мае составила 12.4% в сравнении с 14.5% в апреле (пересмотрено с 14.9%).