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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2021 г.Личные доходы американских потребителей в мае с...
сегодня 15:35

Личные доходы американских потребителей в мае сократились на 2%, потребительские расходы не изменились

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в мае уменьшились на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 13.1% в апреле.

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 2.5%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 2.8%.

Личные расходы американских потребителей в мае не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в апреле (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в мае на 0.4%.

Норма сбережений в мае составила 12.4% в сравнении с 14.5% в апреле (пересмотрено с 14.9%).

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