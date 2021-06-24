Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 июня

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за май;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июнь;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июнь;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июль;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за май;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за май;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за май;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за май;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июнь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал.