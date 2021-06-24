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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 июня

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за май;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за май;

15:30 мск: ВВП США за I квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, финал;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за май;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за май, предварительно;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июнь;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

23:30 мск: Результаты стресс-тестов ведущих банков США.

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