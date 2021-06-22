Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в мае сократились на 0.9% (расширенное сообщение)

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в мае сократились на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.80 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали майские продажи на уровне 5.71 млн домов.

По сравнению с маем 2020 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 44.6%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 350.3 тыс. долл, повысившись на 23.6% в годовом исчислении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу мая составили 1.23 млн доступных покупателям домов, повысившись на 7.0% по сравнению с апрелем, но снизившись на 20.6% по сравнению с маем 2020 года. В данный момент потребовалось бы 2.5 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.4 в апреле и 4.6 в мае 2020 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в мае в среднем составил 17 дней (исторический минимум), как и в апреле, в сравнении с 26 годом ранее. При этом 89% проданных в мае 2021 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.