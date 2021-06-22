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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 июня

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за II квартал;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за апрель;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июнь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за июнь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

21:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

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