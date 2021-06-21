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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июня 2021 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:00

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Энергомашбанка"
Эмитенты:   Открытие ФК  |  Россельхозбанк

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "Энергомашбанк" (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО "Энергомашбанк" будут осуществлять ПАО Банк "ФК Открытие" и АО "Россельхозбанк", действующие от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ПАО "Энергомашбанк" ликвидационных процедур.

При этом ПАО Банк "ФК Открытие" и АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) ПАО "Энергомашбанк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

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