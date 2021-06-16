Члены ФРС сдвинули прогноз по дате повышения ставки

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 16 июня, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли единогласное решение сохранить ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 0.00 - 0.25%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится о намерении ФРС США "продолжать увеличивать вложения в казначейские бонды на сумму по меньшей мере на 80 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами ценные бумаги на сумму по меньшей мере 40 млрд евро в месяц". Эти покупки будут продолжаться "до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и ценовой стабильности".

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. Точечный график индивидуальных прогнозов указал, что 7 из 18 членов ФРС прогнозируют повышение ключевой ставки в 2022 году, тогда как в ходе мартовского заседания повышение ставки ожидалось 7 членами ФРС лишь в 2023 году. Кроме того, теперь 2 членов ФРС ожидают повышения ставки в 2023 году дважды, тогда ранее предполагалось ее однократное повышение.

По сравнению с мартовской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, также изменился. Теперь он указывает, что в 2021-2022 годах ожидается сохранение ставки на текущем уровне - в области 0.1%, в 2023 году ожидается ее повышение до 0.6% (ранее предполагалось сохранение на 0.1%), а в долгосрочной перспективе - рост до 2.5%.

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2022 год остался без изменений на уровне 0.1-0.4%, а на 2023 год повышен до 0.1-1.1% (мартовский прогноз: 0.1 - 0.9%).

В дополнение, по итогам заседания ФРС улучшила прогнозы по динамике ВВП США на 2021 и 2023 г.г., уровню безработицы на 2022 год и повысила прогноз по инфляции на 2021-2023 г.г.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2021 году ВВП США расширится на 7.0% (мартовский прогноз: рост на 6.5%), в 2022 году повысится на 3.3% (прогноз не изменился), а в 2023 году расширится на 2.4% (мартовский прогноз: рост на 2.2%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2021 год составил 4.5% (прогноз не изменился), на 2022 год: 3.8% (мартовский прогноз: 3.9%), на 2023 год: 3.5% (прогноз не изменился), на долгосрочную перспективу: 4.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2021 год составил 3.4% (мартовский прогноз: 2.4%), на 2022 год: 2.1% (мартовский прогноз: 2.0%), на 2023 год: 2.2% (мартовский прогноз: 2.1%), на долгосрочную перспективу: 2.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2021 год составил 3.0% (мартовский прогноз: 2.2%), на 2022 год: 2.1% (мартовский прогноз: 2.0%), на 2023 год: 2.1% (прогноз не изменился).