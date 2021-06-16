Курс доллара 71.8318   Курс евро 87.2110  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2021 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в м...
сегодня 10:04

Индекс потребительских цен в Великобритании в мае вырос на 2.1%

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в мае вырос на 2.1% в годовом выражении после роста на 1.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.8%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в мае в годовом выражении вырос на 2% после повышения на 1.3% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.5%.

Другие новости

сегодня
10:17
Объём розничных продаж в Китае в апреле увеличился на 12.4% в годовом выражении
сегодня
10:14
Объём инвестиций в основные средства в Китае за апрель увеличился на 15.4% в годовом выражении
сегодня
10:11
Объём промышленного производства в Китае в апреле увеличился на 8.8% в годовом выражении
сегодня
10:08
Индекс розничных цен в Великобритании в мае вырос на 3.3%
сегодня
10:04
Индекс потребительских цен в Великобритании в мае вырос на 2.1%
сегодня
10:01
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ СНИЖАЕТСЯ НА 0,02% В НАЧАЛЕ ДНЯ – ДАННЫЕ ТОРГОВ
сегодня
10:00
Индекс цен производителей Великобритании в ма на входе увеличился на 1.1% и на выходе на 0.5%
сегодня
09:53
Рубль символически укрепляется перед встречей Путина и Байдена
сегодня
09:30
"Автодор" намерен в 2023 г начать новый проект по продлению трассы Казань-Екатеринбург
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.