Индекс потребительских цен в Великобритании в мае вырос на 2.1%

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в мае вырос на 2.1% в годовом выражении после роста на 1.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.8%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в мае в годовом выражении вырос на 2% после повышения на 1.3% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.5%.