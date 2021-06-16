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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 июня

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за I квартал;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за апрель;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за май;

03:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за май;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за май;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за май;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за май;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за май;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;

15:30 мск: Цены на импорт в США за май;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за май;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за май;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за апрель;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

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