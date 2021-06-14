Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за II квартал;
04:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;
04:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за I квартал;
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за март;
08:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за май, финал;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за май;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за апрель;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за апрель;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за май;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за май;
15:30 мск: Розничные продажи в США за май;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за май;
15:15 мск: Базовый индекс цен производителей США за май;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за май;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США за май;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за апрель;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за июнь;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за апрель.