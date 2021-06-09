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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 июня

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за май;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июнь;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, предварительно;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за май;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за май;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за апрель;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за май, предварительно;

09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

09:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за апрель, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

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