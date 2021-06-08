Курс доллара 72.9294   Курс евро 88.6530  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 июня

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за май;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июнь;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, предварительно;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за май;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за май;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за апрель;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за май, предварительно;

09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

09:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за апрель, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

Другие новости

сегодня
19:24
Решение авиакомпаний Европы облетать Белоруссию угрожает пассажирам - МИД РФ
сегодня
19:08
МИНЭНЕРГО США СОХРАНИЛО ПРОГНОЗ СПРОСА НА НЕФТЬ В МИРЕ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА, ОЖИДАЕТ РОСТА НА 5,4 МЛН Б/С, НЕМНОГО СНИЗИЛО ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД - ДОКЛАД
сегодня
19:03
МИНЭНЕРГО США ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ НЕФТИ В СТРАНЕ В 2021 Г НА 60 ТЫС БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ, ДО 11,08 МЛН – ДОКЛАД
сегодня
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ СНИЗИЛСЯ НА 0,39% НА НЕОДНОЗНАЧНОМ ВНЕШНЕМ ФОНЕ И В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ ЦБ РФ ПО СТАВКЕ – ДАННЫЕ ТОРГОВ
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 июня
сегодня
17:56
Блинкен: США добиваются от ФРГ автоматических мер против последствий "Северного потока 2"
сегодня
17:30
Цены на нефть остаются в "красной" зоне, инвесторы ожидают данных о её запасах в США
сегодня
17:05
Число открытых вакансий на рынке труда США в апреле выросло почти на 1 млн
сегодня
17:04
ЦБ пока не видит рисков отключения России от системы SWIFT
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.