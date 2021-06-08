Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 июня

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за май;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за апрель;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за апрель;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за май;
02:50 мск: ВВП Японии за I квартал, финал;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за май;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за май;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за апрель;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за апрель;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за апрель;
12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;
12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за I квартал, финальный отчёт;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за май;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за апрель;
15:30 мск: Торговый баланс США за апрель;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за апрель.