Средняя продолжительность рабочей недели в США в мае не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в мае составила 34.9 часа, не изменившись по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 30.33 долл против 30.18 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.5%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 2.0% в сравнении с прогнозом о повышении на 1.6%.

Средняя недельная заработная плата в мае увеличилась до 1058.52 долл в сравнении с 1053.28 долл месяцем ранее.