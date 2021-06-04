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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июня 2021 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:44

Средняя продолжительность рабочей недели в США в мае не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в мае составила 34.9 часа, не изменившись по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 30.33 долл против 30.18 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.5%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 2.0% в сравнении с прогнозом о повышении на 1.6%.

Средняя недельная заработная плата в мае увеличилась до 1058.52 долл в сравнении с 1053.28 долл месяцем ранее.

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