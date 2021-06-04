Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 июня

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за апрель;
10:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за май;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за апрель;
14:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
14:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за май;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за май;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за май;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за май;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за май;
15:30 мск: Производительность труда в Канаде за I квартал;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за апрель;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;
N/A мск: Саммит G7.