Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 июня

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июнь;
04:30 мск: Торговый баланс Австралии за март;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за май;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, финал;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за май;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за май;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за I квартал, финал;
15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за I квартал, финал;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за май;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
19:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
22:05 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал.