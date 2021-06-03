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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 июня

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за март;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за май;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, финал;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за май;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за май;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за I квартал, финал;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за I квартал, финал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

19:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

22:05 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал.

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