Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 июня

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за май;
02:50 мск: Денежная база в Японии за май;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за апрель;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за апрель;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за май;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за апрель;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за апрель;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за апрель;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за апрель;
18:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
21:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
21:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за май.