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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 мая

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за апрель;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за май;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за апрель;

09:45 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за апрель;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за май;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за апрель;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за апрель;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за апрель;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за апрель, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за май;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Саммит G7;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.

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