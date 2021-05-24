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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 мая 2021 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:00

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Тексбанка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Тексбанк" (г. Черкесск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "Тексбанк" будет осуществлять банк АО "Россельхозбанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АО "Тексбанк" ликвидационных процедур.

При этом банк АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) АО "Тексбанк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

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