Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 мая

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за май, предварительно;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за май;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за апрель, предварительно;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за май;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за апрель;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, предварительно;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за март;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за март;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за апрель.