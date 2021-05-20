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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 мая 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
20.05.2021 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 мая

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за май, предварительно;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за май;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за апрель, предварительно;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за май;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за апрель;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, предварительно;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за март;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за март;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за апрель.

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