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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 мая 2021 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
20.05.2021 17:05

Индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле вырос на 1.6%

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.3% в марте.

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 1.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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