Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.3% в марте.

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 1.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.