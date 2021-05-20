Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 мая

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за март;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за апрель;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за апрель;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за апрель;

05:00 мск: Проект годового госбюджета Новой Зеландии;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за апрель;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за март;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за март;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за май;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Обзор финансовой системы Канады;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.