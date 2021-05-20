Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 мая

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за март;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за апрель;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за апрель;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за апрель;
05:00 мск: Проект годового госбюджета Новой Зеландии;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за апрель;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за март;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за март;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май;
15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за апрель;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за май;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Обзор финансовой системы Канады;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.