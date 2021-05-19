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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 мая 2021 г.Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в а...
вчера 12:04

Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в апреле увеличился на 1.6% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 0.7% в годовом исчислении

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальным данным Eurostat, индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении увеличился на 1.6% по сравнению с ростом на 1.3% в марте.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

Согласно финальным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении вырос на 0.7% по сравнению с ростом на 0.9% в марте и по предварительному значению на 0.8%.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.8%.

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