Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 мая

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за I квартал;
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за I квартал;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за май;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, финальный отчет;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за апрель;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за апрель;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за апрель;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;
12:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за март;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за март;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.