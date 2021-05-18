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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 мая 2021 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
18.05.2021 15:38

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле увеличилось на 0.3%

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в апреле увеличилось на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1760 тыс. в годовом выражении против 1755 тыс. в марте (пересмотрено с 1766 тыс.)

Аналитики ожидали, что в апреле число выданных разрешений на строительство составит 1770 тыс.

По сравнению с апрелем 2020 года число выданных разрешений выросло на 60.9%.

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