Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле увеличилось на 0.3%

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в апреле увеличилось на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1760 тыс. в годовом выражении против 1755 тыс. в марте (пересмотрено с 1766 тыс.)

Аналитики ожидали, что в апреле число выданных разрешений на строительство составит 1770 тыс.

По сравнению с апрелем 2020 года число выданных разрешений выросло на 60.9%.