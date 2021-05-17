Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 мая

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, предварительно;
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за февраль;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за март;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за март;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за апрель;
11:00 мск: Торговый баланс Италии за март;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за март;
12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;
12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за I квартал, предварительный отчёт;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за апрель;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за апрель;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за май;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.