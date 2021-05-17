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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 мая 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 мая

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, предварительно;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за февраль;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за март;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за март;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за апрель;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за март;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за март;

12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за I квартал, предварительный отчёт;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за апрель;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за апрель;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за май;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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