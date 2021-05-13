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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 мая 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 мая

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за арпель;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за апрель;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в США за апрель;

15:30 мск: Цены на импорт в США за апрель;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за апрель;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за март;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за апрель;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за апрель;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за март;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за март;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно.

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