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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 мая 2021 г.Индекс потребительских цен в США в апреле вырос...
12.05.2021 15:39

Индекс потребительских цен в США в апреле вырос на 0.8%, почасовая зарплата не изменилась

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в апреле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.6% в марте.

По сравнению с апрелем 2020 года потребительская инфляция в США выросла на 4.2% в сравнении с 2.6% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в апреле вырос на 0.9%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 3.0% в сравнении с 1.6% месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в апреле не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.8% в марте. В годовом выражении реальная почасовая зарплата снизилась на 3.7%.

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