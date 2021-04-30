АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Проинвестбанка"

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АКБ "Проинвестбанк" (ПАО) (г. Пермь). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 4 мая 2021 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент Банк "ВТБ" (ПАО).

Банк "ВТБ" (ПАО) на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АКБ "Проинвестбанк" (ПАО) в течение не менее 1 года.

В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АКБ "Проинвестбанк" (ПАО) ликвидационных процедур.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 30 апреля 2021 года на сайте агентства в сети Интернет и 5 мая 2021 года в газете "Комсомольская правда в Перми".