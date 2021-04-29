Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 апреля

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за март;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за апрель;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за апрель;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за апрель;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за I квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за апрель;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за апрель;

08:30 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за март;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за март;

10:00 мск: ВВП Испании за I квартал, предварительно;

11:00 мск: ВВП Италии за I квартал, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за март;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, предварительно;

12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за март;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за март;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за март;

15:30 мск: ВВП Канады за февраль;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за I квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за март;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за март;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за март;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал;

17:00 мск:Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.