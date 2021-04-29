Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 апреля

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за март;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за апрель;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, предварительно;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;
04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за апрель;
04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за апрель;
04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за I квартал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за апрель;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за апрель;
08:30 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за март;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за март;
10:00 мск: ВВП Испании за I квартал, предварительно;
11:00 мск: ВВП Италии за I квартал, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, предварительно;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за март;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, предварительно;
12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за март;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за март;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за март;
15:30 мск: ВВП Канады за февраль;
15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за I квартал;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за март;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за март;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за март;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за апрель;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал;
17:00 мск:Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.