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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 апреля 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:51

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 3.66 млн

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 апреля, сократилось на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 553 тыс.

Аналитики прогнозировали текущий показатель на уровне 545 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 566 тыс., пересмотрено с 547 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 44.0 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 611.75 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда показатель составил 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 апреля, увеличилось на 9 тыс. и составило 3.66 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 23.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 3.684 млн (минимум с 28 марта 2020 года, когда показатель составил 3.612 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 10 апреля, сократилось на 845.9 тыс. и составило 16.56 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 16.32 млн человек.

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